I contributi a fondo perduto nel decreto sostegni

Nelle ultime settimane una buona parte di titolari di partita IVA che ne ha fatto richiesta ha ricevuto l’accredito del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021 meglio conosciuto come “Decreto sostegni”. C’è tempo sino a oggi, 28 maggio, per presentare domanda.

Il contributo a fondo perduto spetta a tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arti e professioni, ovvero ai titolari di reddito agrario a prescindere dal codice ateco dell’attività svolta e dal regime contabile adottato.

Gli unici requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso sono: non aver conseguito nell’esercizio 2019 ricavi - compensi superiori a euro 10.000.000 ed aver subito nel 2020 un calo di fatturato, calcolato sulle medie mensili, almeno del 30% rispetto al 2019.

Sulla differenza negativa delle medie mensili va calcolato il contributo applicando un coefficiente compreso tra il 60% e il 20% a seconda dell’entità dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019.

Particolare è il metodo di calcolo della media mensile di fatturato 2019 per coloro che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019; va infatti calcolata con riferimento ai soli mesi che decorrono da quello successivo all’apertura della partita IVA . Esempio: apertura partita IVA marzo 2019: Fatturato da aprile 2019 a dicembre 2019 diviso 9 (mesi da aprile a dicembre). Questa media dovrà essere raffrontata con quella mensile dell’intero anno 2020 per verificare che ci sia stato in concreto il calo fatturato. Il contributo andrà quindi calcolato applicando i coefficienti dal 60% al 20%.

A tali soggetti il contributo spetterà anche in assenza del calo di fatturato nella misura minima prevista (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Tralasciando ulteriori particolari sulle modalità di individuazione dei beneficiari, su quelle di calcolo sia del fatturato che del contributo, non va sottaciuto che, con la metodologia adottata (come è accaduto anche per altri aiuti covid), nel convincimento del legislatore di aver centrato il metodo più rapido per individuare la platea dei destinatari, è stata data la possibilità di richiedere ed ottenere la sovvenzione anche a chi di fatto poteva affrontare la crisi economica, conseguente al covid, senza contributo, lasciando più risorse disponibili per chi, ad esempio, è stato costretto per lungo tempo alla chiusura e ai quali il contributo poteva essere concesso con una maggiorazione.

Il riferimento è a chi è in possesso di altri redditi ed è contemporaneamente titolare di partita IVA. Si pensi al lavoratore dipendente che svolge anche attività di lavoro autonomo. Qualora tale contribuente abbia registrato un calo fatturato superiore al 30% , avrà diritto al contributo a fondo perduto pur in presenza di un reddito da lavoro dipendente tale da dare sufficienti garanzie di sopravvivenza a differenza del piccolo imprenditore la cui unica fonte di reddito è la propria attività.

Questo vale anche per chi è titolare di partita IVA ed ha anche altri redditi di diverso tipo.

Andava, a parere di chi scrive, posta un'altra condizione per l’accesso al contributo quale, ad esempio, un limite al possesso di altri redditi.

Anche il riferimento al fatturato, come entità sulla quale misurare l’eventuale calo, presta il fianco a situazioni degne di attenzione che, in qualche modo, possono aprire il varco ad ingiustificate discriminazioni.

Si pensi a tutti gli operatori economici titolari di partita IVA il cui reddito viene determinato con il principio di cassa; è sovente il caso in cui si sostengono i costi in un esercizio e si incassa il compenso o l’onorario nell’esercizio successivo. Potrebbero alternarsi periodi di imposta a basso reddito (per la manifestazione di maggiori costi) e periodi di imposta a più alto reddito (per la manifestazione di maggiori ricavi o compensi). Ipotizzando una concentrazione di costi e scarso fatturato nel 2019, mentre nel 2020 il fatturato aumenta solo per effetto dell’incasso dei compensi riferiti all’attività già svolta nel 2019. Apparentemente non vi è calo di fatturato ma solo per effetto dello sfasamento temporale tra il momento in cui vengono sostenuti i costi e quello in cui viene generato il fatturato e conseguiti i ricavi.

In conclusione non va sottaciuta l’esigenza che ai tavoli tecnici, dove le norme si scrivono, sia più che mai necessaria la presenza dei commercialisti i quali, con il loro contributo, possono indurre la classe politica a riflettere su alcuni aspetti ad essa poco conosciuti. In questo caso si sarebbe potuto addivenire ad una più ragionata distribuzione di risorse destinate a sostenere chi di fatto ne ha bisogno.