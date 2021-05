Giustizia amministrativa, sguardo al futuro

La giustizia compare tra i temi centrali affrontati dal Pnrr nell’ottica dello sviluppo economico; si rimarca, infatti, che «le prospettive del nostro Paese sono…fortemente condizionate dall’approvazione di riforme e investimenti efficaci nel settore della giustizia». L’azione riformatrice, nell’intento dei decisori politici, dovrà essere calibrata prioritariamente sul fattore «tempo»; diversamente resterà offuscata la qualità di un sistema invece caratterizzato da solide garanzie di autonomia e di indipendenza e da un alto profilo di professionalità dei magistrati e si finirà per annacquare l’effettività della tutela giurisdizionale.

L’impostazione seguita dà ragione della quasi totale assenza di misure riguardanti la Giustizia amministrativa, salvo una tardiva previsione sull’implementazione - limitata nel tempo e ad alcuni tribunali - dell’Ufficio del processo, peraltro fortemente auspicata dall’Associazione dei magistrati amministrativi. I dati dimostrano infatti che, complessivamente, il processo amministrativo si compie in tempi ragionevoli, in primo grado più che in appello a causa delle risorse umane più limitate, nelle materie di maggiore impatto economico più che nelle altre in virtù della codificazione di specifiche corsie preferenziali; non viene quindi percepito come una «patologia» per il Paese, al di là di alcuni slogan ripetuti da certa politica, animata più dall’insofferenza al controllo giurisdizionale sugli atti dei pubblici poteri, previsto dai padri costituenti, che da una reale conoscenza del sistema.

Ma il solo «processo» - nel caso della Giustizia amministrativa agile e completamente digitalizzato- non esaurisce le possibili implicazioni legate al tema della «adeguatezza » e della «efficienza» del sistema. Il buon «servizio» dipende infatti anche dalla buona organizzazione. Non a caso, nello stesso Piano si legge che «l’obiettivo di una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, non possa essere raggiunto solo attraverso interventi riformatori sul rito del processo o dei processi» ma che «occorre muoversi contestualmente seguendo tre direttrici tra loro inscindibili e complementari: sul piano organizzativo, nella dimensione extraprocessuale e nella dimensione endoprocessuale ». Ed è proprio l’ «assetto» della Giustizia amministrativa a presentarsi obsoleto, inattuale e cristallizzato da posizioni micro-corporative, con il reale rischio di depotenziare nel tempo i benefici effetti della modernità e dell’efficienza del processo.

Se oggi l’obiettivo è davvero quello di una riforma strutturale e culturale del Paese, che lo accompagni in un processo di adeguamento e modernizzazione, alcuni interrogativi sono divenuti ineludibili:

- Può ancora giustificarsi il risalente assetto primo/secondo grado basato sulla totale separazione dei ruoli, frutto della genesi storica degli organi di giustizia amministrativa e impermeabile finanche a ripetuti interventi normativi (legge n. 186/1982 e legge n. 205/2000), puntualmente sterilizzati dall’interpretazione giurisprudenziale? Come può predicarsi la professionalità dei magistrati e l’uniformità delle decisioni se si alimenta una diversa cultura della giurisdizione nell’ambito dello stesso plesso secondo un modulo sconosciuto al panorama nazionale?

- Può giustificarsi, stante l’art. 107 Cost., una distinzione di qualifiche dal sapore ottocentesco (consigliere di Stato/consigliere Tar/primo referendario/referendario) cui non corrisponde una reale differenza di funzioni?

- Può ancora immaginarsi l’esercizio della funzione giurisdizionale -e non solo consultiva- da parte di soggetti nominati dal Governo, ossia dallo stesso potere controllato?

- Può ancora concepirsi il mancato decentramento sul territorio del giudice di appello -e non di legittimità- tenuto lontano dai cittadini, a dispetto della riforma del titolo V della Costituzione?

La pandemia in atto ha disvelato in pieno la centralità della giustizia amministrativa nel sistema Paese; si può allora avviare un serio processo di svecchiamento senza occuparsene? Noi pensiamo di no. Ed è per questo che cercheremo di essere propositivi, affinché l’organizzazione della Giustizia amministrativa venga accompagnata nel futuro.

*Presidente A.N.M.A. **Segretario generale A.N.M.A.