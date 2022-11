Iran, liberata la blogger Alessia Piperno, presto sarà in Italia

Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi la blogger Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Lo comunica Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla liberazione, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata.

«Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornano a casa. Volevo ringraziare i nostri servizi di Intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso le dichiarazioni dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. «I'm sorry», ha detto ancora rivolgendosi a Stoltenberg.