I sindaci del Sud a Bruxelles: «Non siamo un partito ma il Sud va rappresentato»

BARI - "Siamo andati a Bruxelles a chiedere lo scorrimento delle graduatorie del Pnrr e non per far nascere un nuovo partito. Ma il Sud in questo momento ha un fortissimo bisogno di rappresentanza politica e i partiti devono chiedersi se stanno difendendo efficacemente gli interessi del Mezzogiorno". A precisarlo è il sindaco Davide Carlucci, coordinatore della Rete di Sindaci Recovery Sud, che martedì ha presentato in una conferenza stampa al Parlamento europeo il documento inviato alla commissione per lo sviluppo delle Regioni (Regi). La delegazione, ospite dell'europarlamentare Piernicola Pedicini (Verdi-Ale), era composta da 91 attivisti pro-Sud, compresi nove amministratori pugliesi: oltre a Carlucci, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, i primi cittadini di Cassano e Santeramo, Davide Del Re e Vincenzo Casone, e il vicesindaco di San Paolo di Civitate Giuliano Altieri, in sostituzione del sindaco Francesco Marino impegnato da medico nei soccorsi per la tragedia area nel Foggiano.

I sindaci hanno espresso "forti preoccupazioni per le modalità di attuazione del Pnrr" chiedendo che il governo italiano concordi con la Commissione Europea lo scorrimento di tutte le graduatorie relative agli avvisi pubblici presentati dai nostri Comuni. "Questo per consentire di accelerare la spesa - oggi ferma a 11,5 miliardi su 190,5 - e di dare un forte e immediato impulso agli investimenti del Pnrr nel Mezzogiorno che, come ha riportato proprio ieri Banca d'Italia, non ne sta beneficiando in maniera adeguata, a differenza del Nord", hanno spiegato.

Recovery Sud contesta anche i propositi di autonomia differenziata del nuovo governo. E ringrazia Pedicini, che ha consentito di esprimere la loro voce. Ma a proposito del nuovo partito meridionalista lanciato dal politico campano, precisa:

"Questo processo coinvolge anche alcuni sindaci della nostra Rete ma non va confuso con le finalità di un movimento istituzionale che resta apartitico e trasversale, come dimostrano le adesioni bipartisan all'Agenda Sud e la presenza, alla conferenza stampa, anche dell'europarlamentare Giuliano Pisapia, rappresentante di un'altra area politica e geografica, a conferma della molteplicità delle sensibilità presenti nella Rete e della volontà di rivendicare le ragioni dei territori meridionali senza contrapporsi al Nord". E per questo i sindaci "sudisti" annunciano una nuova missione a Bologna il 18 novembre dal sindaco Matteo Lepore per coinvolgere anche gli amministratori settentrionali sensibili alla coesione nazionale nella mobilitazione contro l'autonomia differenziata.