Fitto nell’aula consiliare di Maglie: «Un terzo del Pnrr va rivisto per i costi»

MAGLIE - Un consiglio comunale convocato per un incontro istituzionale dovuto, ma, in effetti, più che dovuto fortemente voluto per via del solido legame che lega la Città a Raffaele Fitto e Raffaele Fitto alla Città ed ai suoi concittadini. Non a caso il sindaco Ernesto Toma lo ha invitato all’indomani della sua nomina a Ministro e non a caso il Ministro ha voluto che il suo primo incontro con una amministrazione locale fosse a Maglie.

L’incontro si è tenuto nell’aula intitolata al padre Salvatore e si è svolto in un clima di grande commozione. Ma non è stata una «rimpatriata», al di là dei saluti e degli auguri di rito, gli interventi non hanno mancato di riguardare i temi amministrativi e politici. Tra questi quello del senatore Giorgio de Giuseppe, un intervento che è stato quasi un passaggio di testimone, il ricordo dei primi impegni politici di dell’appena ventenne Raffaele Fitto e la sottolineatura della grande responsabilità che ora ricade sulla sua delega per via dell’amplissimo orizzonte di intervento e che, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Europa, lo pone nella condizione di poter ridurre il divario tra il nord ed il sud del Paese in questo momento di crisi. Una problematica ripresa dal Ministro Fitto: «Dobbiamo dare una risposta urgente alla grave crisi energetica, già ieri sera abbiamo tenuto un Consiglio dei ministri importante e la settimana prossima ci saranno i primi provvedimenti per alleviare i problemi delle famiglie e delle imprese sul terreno del costo delle bollette energetiche». «C’è l’esigenza di rimettere in moto l’economia - ha proseguito - non è un momento semplice, arriviamo al governo in un periodo molto difficile ma sono convinto che la determinazione e la competenza del primo ministro Meloni e la volontà e la voglia dell’intera maggioranza rappresentino un segnale importante». E ancora con riferimento al recente incontro di Bruxelles: «Il premier Meloni – ha aggiunto Raffaele Fitto - ha ribadito in più di una circostanza che una delle questioni che affrontiamo quando parliamo del Pnrr è quella delle opere pubbliche. Su 232 miliardi complessivi del Piano 120 sono di opere pubbliche, quindi è evidente che se c’è un aumento del costo delle materie prime del 30-35% bisogna trovare una soluzione. Non ci vuole uno scienziato per comprendere che quei 120 miliardi non stanno più in quei numeri e che hanno bisogno di una revisione. È partito un dialogo positivo e costruttivo con la commissione europea che dobbiamo proseguire».

Ha poi spiegato che il rapporto con l’Europa deve essere in chiave dialettica, che è necessario saper difendere gli interessi nazionali restando nelle regole sovranazionali, che settimanalmente sarà a Bruxelles. In apertura di seduta il saluto del Presidente del Consiglio Annarita Corrado: «È un piacere, ed un onore per me che presiedo i lavori di questo Consiglio, darle il benvenuto a nome dell’intera compagine consiliare. Quest’aula, a lei familiare, l’ha vista sedere su questi banchi per dodici anni». «Il nostro è un benvenuto – le ha fatto eco il sindaco Ernesto Toma - ma soprattutto un bentornato fra questi banchi. Sappiamo bene che i suoi impegni la porteranno spesso lontano dalla sua città ma non le chiediamo di ricordarsi di questa terra, anche perché siamo convinti che lo farà nei limiti dell’interesse della nazione ma le chiediamo di farci acquisire pari dignità con tutti gli altri. ciò che dovrebbe essere scontato non sempre si e’ concretizzato in questi anni». Tra gli interventi anche quello dell’onorevole Andrea Caroppo che ha assicurato lavoro di squadra, del capogruppo di maggioranza Rossano Rizzo, del capogruppo di opposizione Antonio Refolo.