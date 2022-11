Puglia, pioggia e maltempo nel weekend: «Pesci salvi dalle acque bollenti per il caldo anomalo»

L’arrivo della pioggia da nord a sud del Paese dopo il caldo record e la siccità, salva anche dall’asfissia i pesci e i mitili causata dall’invasione delle alghe che sottraggono ossigeno nelle acque bollenti per la stagione autunnale anomala. E’ quanto afferma la Coldiretti sugli effetti delle temperature sopra la media stagionale. Nella laguna di Lesina in Puglia l’assenza di piogge e le alte temperature delle acque, ad esempio, stanno causando la moria dei pesci, mentre nella laguna di Varano la salinità eccessiva ha inibito la fotosintesi e il metabolismo delle ostriche che, con lo scarso nutrimento, non crescono a sufficienza. Stessa situazione per i terreni completamente secchi, dove sono attese le precipitazioni per effettuare le semine autunnali del grano e degli altri cereali dopo il lungo periodo di siccità. Ma a preoccupare ora, ricorda la Coldiretti, è il brusco abbassamento delle temperature in una situazione in cui il caldo anomalo ha mandato in tilt la natura, come dimostrano le fioriture fuori stagione in tutta Italia.