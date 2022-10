Delli Noci: «Il Lecce ha grandi talenti. Emiliano? Lancia giovani come il nostro Delio Rossi»

Alessandro Delli Noci, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia e leader di Con Emiliano, come si smaltisce una sconfitta come quella rimediata ieri a Bologna dal Lecce?

«È stata una partita frutto di due episodi, che l’hanno condizionata pesantemente. Il rigore di Arnautovic è nato da una ingenuità del nostro difensore e la seconda rete è figlia di un’altra disattenzione. Peccato. Era una gara importante, ma il campionato è lungo e il prossimo trittico dirà molto. La salvezza passa dagli scontri diretti».

Cosa lascia bene sperare in questo avvio di stagione giallorosso?

«Mi ha colpito la capacità di giocare a viso aperto contro tutti. Penso alle sfide con Inter, Roma e Napoli. Nulla è impossibile per questo gruppo, nessuna big ci può prendere a pallonate. Poi la rosa è fatta di elementi di indubbia qualità».

Ha riti per le gare dei salentini?

«Le mie abitudini sono cambiate diventando papà: ora vado allo stadio con i miei due figli. Mi sta piacendo anche seguire la squadra in trasferta: sono stato sia a Torino che all’Olimpico di Roma. E andrò a Marassi per la partita con la Samp».

La prima volta al Via del Mare?

«Ero piccolino, l’anno che avevamo in panchina Carletto Mazzone, quello della storia salvezza, con un grande campionato. Era il Lecce di Moriero e Conte».

La vittoria più bella?

«Un derby con il Bari vinto al San Nicola, nel dicembre del 2007 quattro a zero (doppietta di Abbruscato e reti di Tiribocchi e Tulli), una delle più belle partite che ricordo, con una curva Sud piena di tifosi salentini estasiati. Poi c’è la trasferta di Cesena, quando vincemmo 3-0, nel torneo della scalata verso la A, nel 1997, con in panca Giampi Ventura: al Manuzzi c’erano diecimila salentini… È infine indimenticabile lo spareggio vinto 3-1 dal Lecce con il Toro nel 1989».

Il campione di cui ha avuto il poster nella cameretta?

«Mi sono sempre emozionato per il bomber Chevanton e il portiere Lorieri. Due giganti».

Oltre al Lecce, ha una seconda passione calcistica?

«Da ragazzino seguivo l’Inter, ma ormai sono “monofedista” giallorosso. Chi tifa Lecce, tifa Lecce e basta».

Il suo rapporto con il calcio giocato? In che ruolo scendeva in campo?

«Ero portiere, venivo dalla pallavolo. Quando si organizzavano le partite con gli amici, andavo a difendere i pali con buoni risultati».

Tra una giunta e l’altra ha ancora un gruppo con cui gioca a pallone?

«Adesso l’ernia non mi consente più nemmeno una partitella».

Michele Emiliano governatore-allenatore della “coalizione dei pugliesi”. A che tecnico assomiglia?

«Ha allevato tanti talenti e li ha lanciati in politica. Potrebbe assomigliare al “nostro” Delio Rossi, che con i ragazzi aveva un tocco magico».

Il centrosinistra in Puglia, ammaccato alle politiche, che modulo deve adottare per tornare a vincere?

«Deve riprendere a far giocare i migliori. Deve ripartire, come nel calcio, dai migliori talenti della Primavera, per iniziare un ciclo virtuoso attorno a punti di riferimento di indubbia qualità».