Laricchia: «Una crisi in via Gentile? Sarebbe positiva ma temo un bluff»

Una sorta di crisi a tavolino, per rilanciare e alzare la posta, dopo il risultato elettorale in Puglia del M5S alle politiche del 25 settembre, a scapito di un Pd uscito ammaccato dal voto e di un Michele Emiliano che sta tentando di serrare i ranghi in vista della seconda metà della legislatura in via Gentile? «Non è escluso». Antonella Laricchia, dissidente pentastellata in Consiglio regionale, pensa che l’ipotesi di una sorta di «bluff» possa essere non poi così tanto peregrina e che, dietro questa crisi che cova da qualche settimana e che da qualche giorno si è particolarmente inasprita, in realtà ci sia un disegno più ampio, che punta a nuovi incarichi proprio per i suoi colleghi. Un atteggiamento che, invece, i 5S dicono di rifuggire, confermando di non avere alcun interesse per le poltrone, dicendo di volere, al contrario, un confronto sui programmi. Sarà così? Laricchia spiega di «sperarlo con tutto il cuore», aggiungendo di sperare che questo sia davvero l’inizio della fine o, meglio, «l’inizio della consapevolezza» come lo definisce. Da due anni, ha scelto la strada della dissidenza e vive, di fatto, da «separata in casa» con i suoi colleghi di gruppo che, a differenza sua, nel 2020 scelsero di aderire al progetto di Michele Emiliano per il governo della Regione. E così oggi, Laricchia, che nel 2015 accarezzò l’idea di diventare la prima governatrice della Puglia sotto il segno del M5S, è metaforicamente seduta in riva al fiume e, con la saggezza di Confucio, aspetta quello che, senza mezzi termini, auspica sia l’inizio della fine dell’intesa, «una consapevolezza tardiva ma – ripete, ironizzando – meglio tardi che mai».

Sull’alleanza Pd-M5S non arretra di un passo e la bolla, comunque e sempre come «un gravissimo errore politico che si è pagato in termini di credibilità». Vista in controluce, comunque, la situazione tra Emiliano, i dem e i 5S, appare molto ingarbugliata e, soprattutto, di difficile interpretazione certa, tanto che la stessa Laricchia precisa di essere «la persona meno informata sulla questione». Sicuro è che, già durante la campagna elettorale – che Pd e M5S hanno condotto separatamente, sia a livello nazionale che locale, benché in Puglia siano alleati – «Conte ha basato tutto sull’essere alternativi al Pd, quindi forse in extremis i vertici hanno capito – rileva, facendo riferimento anche a scelte nazionali – che questa alleanza strutturale con il Pd, che nessuno ha mai voluto, era dannosa per il movimento». E punta il dito sul convitato di pietra delle politiche pentastellate degli ultimi anni ovvero l’ex leader Luigi Di Maio, aggiungendo che «oggi si può comprendere che era un disegno di Di Maio e dei suoi».

A conti fatti, però, la situazione in Puglia appare ancora più complessa perché, a detta dell’ex candidata governatrice «l’alleanza non è con il Pd ma con Emiliano che è maestro nel tessere alleanze elettorali con la destra, con il Pd, con l’estrema sinistra quindi è tutto a discapito dei contenuti e dell’azione di governo che, infatti, è immobile ma utile al suo guadagno elettorale» sostiene. Quindi è crisi oppure no? Laricchia spera sia crisi, ma il timore di un accordo che viene tessuto in maniera sotterranea c’è. Fatto sta che ribadisce di non voler essere della partita e di preferire la vita da dissidente, anche se confessa che «vivere da separata in casa è difficile, ma per me – chiosa - è molto più difficile tradire il mandato degli elettori, la fiducia dei cittadini».