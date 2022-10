Dai viaggi in Puglia all’Istituto dell’amore

Dopo aver scavato tra i viaggiatori stranieri in Puglia offrendo insieme a Giovanni Dotoli un panorama ricchissimo di informazioni, in una collana di studi pluriennale per Nunzio Schena, Fulvia Fiorino si è dedicata alla narrativa, pubblicando tra il 2019 e il 2022 tre romanzi scritti con stile pacato e maturo, in cui protagoniste sono donne colte in momenti diversi: Lula, amore e speranza in un lager; Una vita e ultimo, Storia di Laura, edito da Macabor di Francavilla cosentina.

Emula delle migliori narratrici del romanticismo inglese, la Fiorino traccia delicati parallelismi tra le protagoniste e le stagioni della propria esistenza, contribuendo a costruire degli spaccati di vita fluidi, con gusto realistico e neoromantico, e inserendosi in quel filone narrativo delineato nei nostri anni da una schiera di autrici che raccontano la condizione della donna nella cultura borghese, da Maria Marcone alla Agnello Hornby, ad Annie Ernaux.

Laura è figlia unica di una famiglia della borghesia agraria di Andria venuta su nel dopoguerra. Ha per amica una ragazzina che vive nella tenuta, figlia del vaccaro che accudisce le bestie della masseria, Marinella, e grazie a lei partecipa al rito della preparazione del formaggio, si abbandona a scorribande tra i vigneti e i frutteti. A Laura viene imposta però un’educazione tipica delle signorine di buona famiglia, scuola, lavori all’uncinetto, ricamo e lezioni di pianoforte che le vengono impartite dalla signorina Ida, una insegnante che il padre di Marinella, Ciccio, va a prendere ad Andria, col calesse ogni giovedì pomeriggio.

Con la madre Orsolina e suo padre Orazio, Laura si concede di tanto in tanto qualche viaggio ed è durante uno di questi sconfinamenti in Calabria, fino a Camigliatello, che ha l’opportunità di conoscere lo zio Carlo, fratello del padre, affetto da autismo. A Carlo la ragazza porta in dono una cassetta in cui ha chiuso un piccolo presepe confezionato con Marinella e una sciarpa di lana celeste che lei stessa ha realizzato.

L’incontro con lo zio Carlo turba la ragazzina che resta colpita e anche al rientro a casa non riesce più a cancellare il triste ricordo. Di questo si avvede Orsolina che per correre ai ripari convince il marito a intensificare le gite, compatibilmente con i lavori dei campi. Visitano Bari, Martina Franca e nella descrizione dei luoghi e delle bellezze paesaggistiche e monumentali forse la Fiorino si attarda eccessivamente, lasciando cogliere al lettore quella furberia narrativa che nasce dall’eccesso di riempitivi. Orazio procurerà alla figlia qualche libro illustrativo dei luoghi visitati, avviando involontariamente una nuova passione nell’adolescente, la lettura. Nella foga dei viaggi, Orsolina e Orazio accettano l’invito a Napoli di una cugina, Nunziatina. Alla stazione di Bari Laura si accorge di un mondo di viaggiatori afflitti anche nel vestiario dalla miseria. Sono emigranti, uomini e donne che si portano in braccio bambini emaciati. Segue la scoperta di Napoli, descritta con l’incanto di un’adolescente che osserva le postegge, le barche, i venditori di limoni, i bar ricchi di cannoli e di sfogliate, e poi Capri, il santuario della Madonna dell’Arco, la fantasmagoria di Sorrento. Una meraviglia! E più sorprendente è il ricevimento che Nunziatina e Osvaldo danno in onore dei cugini pugliesi. Un ricevimento sontuoso, nel quale si parla di Eduardo e del suo Natale in casa Cupiello da poco andato in scena a Napoli. Laura sarà chiamata a esibirsi al pianoforte e conoscerà un giovane napoletano, Michele, che si mostra invaghito di lei. Il ritorno a casa i tre andriesi lo faranno in auto, con autista e mezzo offerti da Osvaldo.

Seguono altri viaggi: il Santuario di San Michele, Castel del Monte, i trulli, Barletta e De Nittis, le Grotte di Castellana, tante tappe della formazione di Laura, fino alla lettera di Nunziatina e Orazio che annuncia una visita di Michele. Il giovane arriverà ad Andria poco prima di Pasqua e l’incontro allaccerà un fidanzamento che chiamerà per sempre il giovane in Puglia.

Con un salto di eventi e di tempi Laura è presentata già madre di un bambino di tre anni, Marco. Ma «ogni tanto, mentre dormiva, Marco si svegliava all’improvviso, come in preda a convulsioni, a una tensione che non gli dava pace».

La diagnosi è precisa: «Marco era un bambino autistico». Tragico legame con zio Carlo. Visite mediche, la presenza in casa di Mirella, una logopedista, l’amorevole cura dei genitori. Sembra di leggere un capitolo del romanzo di Peppo Pontiggia, Nati due volte. O quell’Emiliana e l’handicap che Cosimo Fornaro ci consegnò negli anni Novanta. Ma a Laura non basta ciò che sta facendo, ora vuole che il bambino cresca in compagnia di altri coetanei, occorre una struttura per bambini diversi, e si impegna per realizzare una piccola scuola privata, grazie alla facoltosità di famiglia. Intanto nasce Fiorella, quasi in concomitanza con la scuola speciale. Una scuola che è un programma, perché il nome sarà: Istituto dell’amore e della tenerezza.