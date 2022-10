Emiliano: «Regione Puglia stanzia 10 mln per sostenere settore spettacoli»

BARI - «Il settore Cultura e Spettacolo rappresenta una componente imprescindibile del modello di sviluppo e ripartenza della Puglia anche nei momenti più difficili, abbiamo sempre lavorato per sostenere gli operatori e le loro progettualità. Colgo l’occasione per ringraziarli per la professionalità e la passione che sempre mettono in ciò che fanno. Oggi ripartiamo con la programmazione triennale delle attività di spettacolo dal vivo con una dotazione di oltre 10 milioni di euro l’anno. Questo si tradurrà in una spinta alla creatività, alla partecipazione e alla crescita sociale e culturale attraverso migliaia di eventi che, sono certo, porteranno il nome della Puglia sempre più in alto». Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a conclusione di un confronto con le associazioni di categoria e sindacali del settore Cultura e Spettacolo.