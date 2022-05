De Molli: «Il paradigma è cambiato ora sarà tutto un altro Sud»

«Sa cosa le dico? La frase più efficace l’ha pronunciata il ministro Renato Brunetta e la faccio mia: da oggi non si potrà parlare più di Sud alla stessa maniera». È entusiasta Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, il think thank organizzatore - insieme alla ministra per il Sud, Mara Carfagna - del Forum «Verso Sud», appena celebrato a Sorrento. Di fatto, un primo atto per la «Cernobbio meridionale», pronta ora a istituzionalizzarsi.

Valerio De Molli, qual è il bilancio della due giorni?

«È un bilancio straordinario, al di là delle più rosee aspettative. Parla l’ingaggio istituzionale: presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, dieci ministri, 17 Paesi rappresentati, centinaia di imprenditori. Serve aggiungere altro?».

C’era il rischio che fosse una passerella...

«Sono nati progetti di investimento e partenariato. Dialoghi concreti, operativi. E non dimentichiamo che tutto si è mosso intorno al Libro Bianco: le sei proposte di azione, sommate ai due fattori orizzontali, hanno ricevuto grande apprezzamento e larga condivisione».

Di Sud, anche a livello di programmi e buone pratiche, si parla da sempre. Dove sta la novità?

«Il Libro Bianco è frutto del lavoro di un comitato scientifico...

