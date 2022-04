Ambasciatore Trezza: «Concreta la minaccia nucleare, ma l’invio di armi italiane all’Ucraina è legittimo»

BARI - Diplomatico di lungo corso, Carlo Trezza, 76 anni, è tra i massimi esperti internazionali in materia di sicurezza e controllo delle armi. Già ambasciatore in vari Paesi, tra gli innumerevoli incarichi ricoperti figurano anche quelli di presidente del Consiglio consultivo del segretario generale dell’Onu per le questioni del disarmo e di consigliere diplomatico del ministro della Difesa. Oggi è membro dell’Istituto affari internazionali di Roma e coordinatore italiano del think- thank «European leadership network». E, se una personalità della sua esperienza mette in guardia dai rischi di una degenerazione della guerra in Ucraina, non c’è da dormire sonni tranquilli.

Ambasciatore, l’incubo nucleare è tornato ad aleggiare. Un’escalation incontrollata è possibile?

«Mi sembra che abbiamo raggiunto un livello di pericolosità avanzato che credevamo, e speravamo, non potesse più essere raggiunto dopo la fine della Guerra fredda. Tutti i meccanismi pensati e messi in atto per evitare simili situazioni non hanno funzionato, tanto che la minaccia nucleare appare oggi di nuovo concreta. Il rischio più immediato è quello di un incidente che possa innescare un’escalation».

Cosa non ha funzionato. Cosa si sarebbe dovuto fare per scongiurare il rischio atomico?

«Alla fine della Guerra fredda erano state attivate misure di preinformazione, con ispezioni sul posto per verificare la situazione e il rispetto degli accordi sul non uso degli armamenti. Le principali intese sulla rinuncia a utilizzare gli armamenti convenzionali erano in vigore anche durante la Guerra fredda. Poi la Russia, nel 2017, ha dichiarato di non volere più applicare gli accordi. E gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, hanno denunciato, disdettandoli, gli accordi sui missili nucleari a raggio intermedio, categoria proibita. Di fatto, non esiste più una serie di misure di prevenzione e questo complica il quadro e moltiplica i rischi».

Anche l’Italia, nelle basi aeree di Ghedi e di Aviano, ospita armamenti nucleari Usa e c’è chi da tempo ne invoca la rimozione. La circostanza aumenta le preoccupazioni di un coinvolgimento del nostro Paese?

«In Italia la situazione rimane totalmente immutata rispetto al passato: non c’è stata alcuna elevazione del livello di allarme delle strutture Nato nucleari. Sono, invece, preoccupanti le minacce che provengono dalla Russia, che ha più volte evocato l’impiego dell’arma nucleare e che, a differenza della Nato, ha elevato il livello di allarme. Ricordo che, secondo le norme internazionali, la minaccia dell’uso delle armi nucleari è già di per sé una violazione».

Come è possibile fermare o almeno scoraggiare la corsa al nucleare?

«Anzitutto, bisogna contenere il confronto convenzionale e cercare una soluzione pacifica per la situazione in Ucraina. Servono poi formule nuove e nuovi impegni di tutte le parti in causa in modo che il rischio del ricorso al nucleare diventi meno probabile. L’ideale sarebbe la proibizione totale delle armi di distruzione di massa, cosa in parte avvenuta, anche se il percorso per raggiungere l’obiettivo finale è ancora lungo. Disponiamo, però, di esperienze del passato per la risoluzione di crisi anche gravi, come quella missilistica del 1962 a Cuba, tra Usa e Urss».

Quale il ruolo dell’Italia in questo scenario?

«Bisogna essere realisti, l’Italia condivide le scelte dei partner dopo la discussione in seno alla Nato e nell’Unione europea. Il nostro ruolo non può che essere nell’ambito dei due consessi di cui facciamo parte».

È legittimo l’invio di armi in Ucraina da parte del nostro Paese?

«Due articoli della Carta delle Nazioni unite prevedono da una parte la condanna di interventi militari ai danni di un altro Paese e dall’altra il diritto del Paese aggredito di difendere le proprie frontiere. Quindi, un’assistenza militare in questo caso è legittima. Nel caso ucraino, inoltre, vige l’accordo specifico messo nero su bianco a Budapest nel 1994 e sottoscritto da Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna in virtù del quale l’Ucraina rinunciava alle armi nucleari di cui era dotata dai tempi dell’Unione sovietica, restituendole ai russi. Un disarmo autonomo in cambio garanzie di sicurezza e di non aggressione con l’impegno a rispettare e a garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina. Oggi non si possono abbandonare gli ucraini al loro destino».