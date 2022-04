Sindaci dei piccoli comuni: terzo mandato, ma niente soldi

BARI - Via libera al terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti. E così il 12 giugno, data delle prossime amministrative, anche in Puglia e in Basilicata potranno rientrare nella partita i primi cittadini che avevano dovuto rinunciare a candidarsi in ossequio al vincolo caduto martedì in Senato. Ma mentre da un lato la novità è pensata per favorire l’amministrazione di centri dove spesso è difficile trovare perfino chi si candida, dall’altro il governo ha gelato i piccoli comuni. Il bando del Pnrr «Inclusione e coesione» li ha esclusi dai finanziamenti per 538 milioni di euro, riservandoli ai comuni con oltre 50mila abitanti.

Puglia e Basilicata

I municipi con meno di 5mila abitanti interessati alla tornata elettorale sono 14 sui 50 chiamati al voto in Puglia (10 in provincia di Foggia e 4 in provincia di Lecce). E sui comuni lucani la nuova norma ha un impatto ancora maggiore: i paesini che rinnoveranno i consigli civici sono ben 18 su un totale di 23 (3 materani e 15 potentini). Il Senato, con 190 voti a favore, 23 astenuti e nessun contrario, ha approvato la legge che offre la possibilità, ai sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti, di essere eletti per il terzo mandato consecutivo. Un provvedimento già approvato nei mesi scorsi dalla Camera e che ora è diventato legge. Il testo prevede anche che non siano affidati incarichi di vertice negli enti di diritto privato in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. La norma eleva il limite del triplo mandato ai 5.520 Comuni sino a 5.000 abitanti, da quello di 3.000 passato in un precedente provvedimento. Tra le questioni che hanno spinto alla modifica, si diceva, la difficoltà di reperire candidati a un ruolo con grandi responsabilità e che, specie nei piccoli comuni, può contare su pochissime risorse, a partire dal problema del personale per fare andare avanti la macchina amministrativa degli enti. «Grazie al terzo mandato, fino a oggi consentito solo per i Comuni con meno di 3mila abitanti, altri 1.087 municipalità avranno questa opportunità, in una fase storica in cui purtroppo sono molti i territori per i quali non ci sono candidati», ha sottolineato Roberto Pella, vicepresidente dell’Anci e promotore della legge.

Dopo il sì di Palazzo Madama, tutte le forze politiche hanno espresso commenti positivi. I senatori leghisti della commissione Affari costituzionali hanno parlato di «scelta di buonsenso nell’interesse dei cittadini dei piccoli Comuni e della governabilità degli enti locali. Grazie a questo cambiamento normativo migliaia di cittadini italiani avranno l’opportunità di scegliere senza disperdere l’esperienza maturata dai propri sindaci con fatica, lavoro e impegno quotidiano». Per Forza Italia la legge è «un primo passo verso una maggiore consapevolezza del ruolo del sindaco che, soprattutto nelle piccole realtà, diventa il punto di riferimento unico dei cittadini 24 ore su 24». L’Anci, però, si aspettava di più. «Si tratta di un primo risultato ma la proposta dell’Anci riguardava l’estensione per tutti i Comuni - ha sottolineato la presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli - e su questo continueremo a lavorare convinti della necessità di estendere il provvedimento».

I numeri

I comuni italiani con popolazione fino a 5mila abitanti sono oltre 5mila su un totale di 7.904. In Puglia sono 84 su un totale di 257: 39 in provincia di Lecce, 38 in quella di Foggia, 5 in quella di Taranto e 2 nel Barese. I piccoli comuni pugliesi, complessivamente, contano oltre 200mila abitanti. Dei 131 comuni della Basilicata, ben 107 hanno una popolazione di meno di 5mila residenti: 22 su 31 in provincia di Matera e 85 su 100 in quella di Potenza per un totale, anche in questo caso, di oltre 200mila abitanti.

La beffa del Pnrr

Intanto l’Anpci, l’Associazione dei piccoli comuni, è insorta sulla questione dei fondi del Pnrr. ll bando per la «Missione 5 - Inclusione e Coesione» mette a disposizione in due linee di finanziamento 538 milioni di euro. «Un bando molto atteso dai Comuni, peccato che sia di solo appannaggio delle Amministrazioni con popolazione superiori a 50mila abitanti, tranne per i capoluoghi di provincia che possono avere anche popolazione di 20mila e più abitanti - ha lamentato la presidente dell’Anpci Franca Biglio in una lettera aperta al governo - Ebbene, ricordo che i comuni di queste dimensioni nel nostro Paese sono 140 su 7.904 Comuni italiani». Una beffa per i piccoli centri, rimasti a bocca asciutta. «Vorremmo comprendere la filosofia alla base di questo bando - ha insistito Biglio - riservato a una ridotta élite di Amministrazioni comunali con un consistente fondo, lasciando invece a bocca asciutta il resto della Nazione. Ancora una volta ci duole constatare come lo Stato favorisca i maggiori centri urbani a discapito dei più piccoli che pure rappresentano i 3/4 della superficie e il 20% della popolazione italiana. Auspichiamo che lo Stato a breve provveda a bandire finanziamenti del Pnrr dedicati ai Comuni sotto i 50mila abitanti e che siano linee dotate di uguali o maggiori risorse. Non si può pensare che in Italia ci siano discriminazioni sulla base del luogo dove si vive nel momento in cui con il Pnrr si vuole dare nuovo slancio al Paese. Ma a tutto il Paese, senza escludere nessuno».