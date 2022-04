Dmytro, 4 anni: in classe a Triggiano: «Ha visto le bombe... il cielo è di tutti»

Dmytro è un bambino splendido, biondissimo, occhi azzurri e vivaci, sorriso che non lascia scampo. Sembra venuto fuori da un libro di favole. Dal suo volto non emerge tristezza. Vive serenamente i suoi 4 anni e forse la guerra l’ha vista ma non l’ha capita o a casa sono stati così bravi da non fargliela vedere ed è sereno perché non sa. In realtà i bambini «sanno», percepiscono quello che gli adulti spesso non vedono e mettono in campo energie, risorse, strumentalità ignote con cui affrontare pericoli, disagi, eventi insormontabili.

Terzo giorno di scuola: ripete una marea di parole, mangia in autonomia, si mette in posa, batte cinque, interagisce perfettamente e sorride.

Una telefonata dal Comune e immediatamente come scuola ci siamo attivati per le procedure di accoglienza. Le dimensioni da considerare sono state plurime: ingresso in una famiglia ospitante che ha un legame di parentela col piccolo, censimento, assistenza sanitaria, delibere collegiali per l’individuazione di una commissione di supporto, rivisitazione del protocollo già in uso con riadattamento alla situazione emergenziale, scelta della sezione di inserimento, preparazione di una festa, sportello d’ascolto … e tutto questo in tempo Covid, perché la pandemia non ci ha ancora lasciati.

Entusiasmo: è una parola molto bella che forse non traduce in modo esaustivo l’approccio rivelato da bambini e operatori in questa delicata procedura di accoglienza. Accogliere è qualcosa di più. È una disposizione dell’animo. Per i più fortunati è una pre-disposizione, dunque un modo di essere. Per altri è qualcosa da imparare. Direi, in termini umani, l’apprendimento più completo.

Oggi ho portato in sezione un libricino illustrato di Gianni Rodari. Si intitola Il cielo è di tutti, mentre la Terra è stupidamente contesa. Poche parole, molte immagini: il connubio vincente all’inizio di un percorso che a breve si tradurrà in fiumi di parole e disegni personali. La strategia per una buona comunicazione è sicuramente quella di unire a suoni e figure una valida gestualità. Quest’ultima, senza dubbio, arriva prima e annulla ogni tipo di distanza. So che ci sarà da fare in termini di adattamento e rimodulazione delle attività, eppure non sarà così faticoso perché Dmytro è una spugna assorbente. Forse bisognerà lavorare un pochino di più sui compagni di sezione che in accoglienza sono stati bravissimi ma che sono pur sempre bimbi e avvertono una concentrazione naturale di attenzioni sul nuovo arrivato… I piccoli ce lo insegnano: le attenzioni dobbiamo saperle equamente dividere e non farle mancare mai perché servono continuamente, ci aiutano a star bene, ci riconciliano con noi stessi, ci rendono pacifici e armonici col mondo. Basterebbe anche solo pensare che alla base di un conflitto, anche il più piccolo, spesso c’è un’attenzione non ricevuta, una richiesta d’aiuto non ascoltata, una tristezza non superata, una rabbia mai addolcita. Questo nel tempo può trasformarsi in altro e assumere denominazioni diverse: potere, egoismo, interesse. E tutt’a un tratto ci si ritrova in guerra, annullando il senso stesso della vita. Attenzione! Perché parte tutto da noi! E per tornare indietro può essere tardi!

Bisognerebbe provare almeno una volta cosa vuol dire non sentirsi accolti per capire che non accogliere è un errore da non commettere mai.

Noi ora abbiamo una comunità più grande! Mentre non troppo lontano da noi le comunità si stanno sgretolando! Fermiamo questo scempio e impariamo un po’ di più a sorridere e a condividere spazi, tempi, sogni.