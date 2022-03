Edilizia, costi alle stelle. Ance: così rischia il Pnrr

Dallo «sblocca cantieri» al «blocca cantieri» il passo è stato breve. L’edilizia, tornata a respirare grazie a bonus e iter più veloci, è ripiombata in un momento difficile, difficilissimo. La spirale del caro prezzi si è abbattuta sul settore, rischia di paralizzarlo e, in prospettiva, di compromettere perfino molti progetti legati al Pnrr con la loro dote da 108 miliardi di euro di finanziamenti. Un danno enorme per l’economia del Paese.

Le avvisaglie di quanto potrebbe accadere in assenza di correttivi del governo si notano pure in Puglia e Basilicata. «Sono già numerosi i cantieri fermi o che vanno avanti con grandi difficoltà, a questo si somma il problema delle opere già aggiudicate ma i cui contratti definitivi non vengono firmati dalle imprese perché i costi sono diventati insostenibili». Il grido di dolore è del presidente dell’Ance Puglia Nicola Bonerba, che rilancia l’allarme di Gabriele Buia, responsabile nazionale dell’Associazione costruttori edili.

La preoccupazione è aumentata dopo che, martedì, il governo ha deciso di eliminare dall’ultimo decreto energia la norma che dava alle imprese la possibilità di prorogare o sospendere i lavori causa rincari delle materie prime, per non incorrere nelle penali previste dai contratti con le stazioni appaltanti e nella loro rescissione. «È impossibile - rimarca Bonerba - proseguire i lavori con i costi attuali. In più, molti materiali sono diventati introvabili».

I prezzi sono schizzati alle stelle, in alcuni casi gli aumenti hanno toccato il 50 per cento. Il bitume, che fino a pochi mesi fa veniva comprato a 55 euro a tonnellata, è passato a 90 euro. «Ma anche legno, acciaio corten, poliuretanici, addirittura i sanitari, oggi tra guerra, difficoltà di reperire le materie prime, rincari dell’energia e dei trasporti, hanno costi insostenibili» puntualizza Bonerba.

L’abbandono delle opere pubbliche è una possibilità sempre più concreta. Gli edili si dicono delusi dal dietrofront del governo sulla sospensione dei cantieri per mettere al riparo le aziende dai danni. C’è poi il problema dell’adeguamento dei prezzari, oggi più che inadeguati. In Puglia, il prezzario della Regione fermo al 2019 sarà presto sostituito da quello 2021. «Ma - osserva Bonerba - anche quest’ultimo è basato su una serie di indicatori già superati dall’attuale scenario del 2022». La previsione è di circa l’8 per cento in più che non compensa gli aumenti generalizzati dell’ordine di «almeno il 25-26 per cento».

I costruttori fanno anche i conti con la resistenza delle stazioni appaltanti pubbliche, che si oppongono all’aumento dei margini per le imprese. Il presidente di Ance Puglia avverte: «Il risultato, in assenza di una revisione dei prezzi da inserire nei contratti d’appalto, è che le gare vadano deserte, come sta già succedendo. Se accadrà anche a quelle per i progetti del Pnrr si perderanno opportunità uniche per le imprese e per il territorio».

Le preoccupazioni del settore sono state ribadite sabato scorso anche nell’incontro che si è tenuto nella sede di Confindustria Lecce. Il presidente dell’associazione industriali Nicola Delle Donne e il responsabile provinciale Ance Valentino Nicolì hanno lanciato un Sos davanti al viceministro Teresa Bellanova, a parlamentari e consiglieri regionali salentini. «Siamo davanti a una tempesta perfetta», hanno avvisato.

La categoria è pronta alla mobilitazione. Nicola Bonerba annuncia: «Fare impresa così è impossibile. Stiamo valutando, se dal governo non arriveranno risposte rapide, di sospendere i cantieri delle grandi imprese».