NEW YORK, 13 OTT - Dopo 50 anni i Rolling Stones mandano in pensione "Brown Sugar" perche' le parole descrivono gli orrori della schiavitu'. La band non ha incluso il brano del 1971 nel tour "No Filter" in corso negli Stati Uniti e adesso Keith Richards ha confermato al 'Los Angeles Times' che il classico del blues e' stato rimosso dalle scalette. "Brown Sugar" era finora al secondo posto tra le canzoni degli Stones piu' portate sul palco dalla band: la bellezza di 1.136 volte. Secondo la rivista 'Rolling Stone' sarebbe stata suonata l'ultima volta a Miami il 30 agosto 2019. (ANSA).