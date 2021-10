In Brasile 100 milioni di vaccinati con entrambe dosi

BRASILIA, 13 OTT - Il Brasile deve raggiungere oggi i 100 milioni di persone vaccinate con le due dosi di vaccini contro il coronavirus su una popolazione di 215 milioni. Dall'inizio della campagna di vaccinazione, 19.958.396 brasiliani hanno ricevuto le due dosi dei vaccini Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, o l'unica dose prevista di Janssen (Johnson&Johnson). Il numero corrisponde al 46,86% della popolazione. Ieri intanto altre 486.861 persone sono state vaccinate, nonostante in alcuni Stati ci fossero meno posti di vaccinazione aperti a causa della festa nazionale di Nossa Senhora de Aparecida. Nel frattempo, 149.805.979 persone hanno ricevuto almeno una dose, una cifra che rappresenta il 70,23% della popolazione, mentre 2.468.883 persone di età superiore ai 60 anni sono state vaccinate con una terza dose di rinforzo. Il numero di morti per Covid-19 in Brasile si è attestato a 601.442, di cui 176 nelle ultime 24 ore, quando la media è stata di 367 nell'ultima settimana. Il numero totale di contagiati da inizio pandemia ha invece raggiunto 21.588.245, con 7.151 segnalati ieri, secondo le informazioni diffuse dalle segreterie sanitarie dei governi statali. (ANSA).