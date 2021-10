Svastica con simbolo Cgil su ufficio sindacati nel Milanese

MILANO, 13 OTT - Questa mattina i rappresentanti sindacali dei lavoratori ATM del deposito di San Donato hanno trovato affisso alla porta del loro ufficio un'enorme svastica con al centro il simbolo della CGIL. "Un atto gravissimo per il quale denunceremo alle forze dell'ordine quanto avvenuto affinché possa essere aperta un'indagine e individuati i responsabili. Un atto vile che offende non solo la CGIL ma tutto il mondo del Lavoro che ha lottato contro Nazismo e Fascismo pagando con la morte di lavoratrici e lavoratori, sindacalisti e antifascisti", spiegano Luca Stanzione e Angelo Piccirillo della Filt Cgil. . Nel pomeriggio alle 17 e 30 davanti al deposito Atm di San Donato, Filt Cgil - Fit Cisl e Uiltrasporti insieme alle RSU organizzano un presidio in risposta a questa provocazione "indegna e fascista". (ANSA).