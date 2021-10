Cade da passerella, operaio muore nell'Alessandrino

ALESSANDRIA, 13 OTT - Un operaio di 54 anni è stato trovato morto questa mattina morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di Coniolo Monferrato, nell'Alessandrino. Aveva lavorato nel turno di notte e stava effettuando un controllo su una passerella. La vittima, originaria di Vercelli, si occupava di trinciaggio del legno. Sul posto stanno operando carabinieri e Spresal: non è chiaro infatti se l'uomo abbia avuto un malore, e quindi sia caduto da un'altezza di crca tre metri, e abbia battuto la testa e sia morto in seguito alla caduta. Feneal Uil ha già annunciato uno sciopero di un'ora. (ANSA).