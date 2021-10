Lamorgese oggi a question time su manifestazione sabato

ROMA, 13 OTT - La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponderà oggi, nel corso del question time delle 15 in aula alla Camera dei deputati, a una interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive. La ministra, che riferirà il 19 ottobre in aula sui fatti di sabato a Roma e Milano, risponderà oggi ad un'interrogazione del capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida. (ANSA).