CITTA DEL VATICANO, 13 OTT - Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Francesco ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino Luciani). Nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, (oggi Canale d'Agordo) e morto il 28 settembre 1978 nel Palazzo Apostolico in Vaticano. (ANSA).