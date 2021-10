Dopo passeggiate a Roma cinghiali a "cena" in strada a Nuoro

NUORO, 12 OTT - Dopo le immagini dei cinghiali che passeggiano a Roma, ora questi animali selvatici fanno la loro comparsa anche a Nuoro, nel quartiere residenziale Città Nuova che confina con la pineta alla periferia della città. Qualche sera fa in via Brodolini, un grosso cinghiale si aggirava tra i mastelli dei rifiuti alla ricerca di cibo, ma non è raro avvistare intere famiglie di ungulati a spasso tra le vie del quartiere. "Erano circa le 22.30 e mio marito e mia figlia stavano rientrando a casa - racconta Elena Fois che ha postato su Facebook il video del cinghiale che rovescia il mastello - vicino all'ingresso dei vicini hanno notato il cinghiale che cercava di svuotare il mastello dell'umido per servirsi, così mia figlia lo ha ripreso. Non è la prima volta che li vediamo e spesso ci segnalano cinghiali a passeggio la notte qui vicino, probabilmente vengono dalla pineta attirati dall'odore del cibo, ma sappiamo che si palesano a tarda sera anche in zona ospedale San Francesco attirati dai mastelli dei rifiuti di qualche pizzeria vicina. Per il momento non abbiamo avuto segnalazioni di disagio - conclude la signora Fois - ma è normale che bisognerebbe prendere provvedimenti per evitare che tornino tutte le sere vicino alle nostre case". (ANSA).