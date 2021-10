Università: Messa, già oggi possibile riempire aule al 100%

ROMA, 12 OTT - "Già oggi le aule possono essere riempite fino al cento per cento". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa intervenendo a TimeLine su skyTg24. "La scorsa settimana - prosegue - abbiamo inviato una nota agli atenei che spiega come, in realtà, la priorità della presenza che abbiamo sancito in decreto possa essere raggiunta anche qualora il luogo non possa permettere di rispettare il metro di distanziamento". (ANSA).