Eutanasia: domani Commissione inizia voto ddl, il 25 Aula

ROMA, 12 OTT - Inizierà domani nelle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera l'esame e il voto dei 398 emendamenti alla legge sul suicidio assistito, in attuazione alla sentenza della Corte costituzionale di due anni fa che ha parzialemnte depenalizzato questo reato a seguito del processo a Marco Cappato che aiutò Dj Fabo a togliersi la vita in Svizzera. Gli emendamenti sono relativi al testo base redatto dai relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Giuseppe Provenza (M5s) che tentano di fare sintesi tra le otto proposte di legge presentate e la sentenza della Consulta. Come ha osservato il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5s) il numero limitato degli emendamenti, "ci fa apprezzare l'assenza di alcuna volontà ostruzionistica", anche se in passato c'è stata una netta contrarietà alla legge da parte del centrodestra, specie dalla Lega e da Fdi, mentre Pd e M5s sono favorevoli ad una norma che renda applicabile in concreto la sentenza della Corte costituzionale. Il numero totale degli emendamenti è così ripartito tra i gruppi: Pd 18; M5S 28; Lega 77; IV 23; FdI 89; FI 37; CI 69; Misto 66. Il provvedimento è stato calendarizzato in Aula il 25 ottobre. (ANSA).