Al via green bond Ue, ordini record per oltre 135 miliardi

BRUXELLES, 12 OTT - La Commissione Ue ha emesso oggi il suo primo green bond a lungo termine che alimenterà il Next Generation Eu registrando ordini record per oltre 135 miliardi di euro. L'emissione, da 12 miliardi di euro e con durata 15 anni, è la prima di un programma Ue da 250 miliardi di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari al 30% dell'emissione totale di Next Generation Eu, entro il 2026. I proventi saranno destinati agli Stati membri per la spesa a favore dell'efficienza energetica, l'energia pulita e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'operazione è stata condotta da BofA, Credit Agricole, Deutsche Bank, Nomura e Td Securities. (ANSA).