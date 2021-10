Ferito in strada dove disegnava immagini sacre, muore 69enne

LECCE, 12 OTT - Un artista di strada di 69 anni, Leonardo Vitale, trovato nei giorni scorsi privo di sensi e con la testa sanguinante nella zona della stazione ferroviaria di Lecce, è morto nell'ospedale Vito Fazzi dove era stato sottoposto a un intervento d'urgenza. Suo figlio ha sporto denuncia e ora la Procura di Lecce ha aperto una inchiesta per verificare se l'uomo sia stato aggredito o se le ferite alla testa siano state provocate da una caduta accidentale. L'uomo è stato trovato in strada la notte tra il 5 e 6 ottobre da una persona che, restando anonima, ha chiamato la polizia. A quanto si apprende, all'uomo sarebbero stati rubati il cellulare e il carrello con i colori che utilizzava per dipingere immagini sacre nella centrale via Trinchese a Lecce. Giù un mese fa aveva subito il furto della sua attrezzatura da lavoro. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile e nelle prossime ore il pm Giorgia Villa conferirà l'incarico dell'esame autoptico al medico legale. Il figlio della vittima, tramite il suo legale, ha chiesto l'acquisizione deI filmati delle telecamere di videosorveglianza che però non sarebbero stati attivi in quelle ore. Da qui l'appello del figlio a chi ha visto qualcosa, affinché possa fornire elementi utili alle indagini. (ANSA).