95enne in bici investito e ucciso da macchina a Bolzano

BOLZANO, 11 OTT - Un ciclista di 95 anni è stato investito e ucciso da una macchina a Bolzano. L'incidente si è verificato nel pomeriggio in via Volta, nella zona industriale del capoluogo altoatesino, nei pressi delle Acciaierie. Secondo le prime informazioni stava attraversando la strada sulla pista ciclabile, quando è stato centrato da un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la Croce bianca che ha trasportato l'anziano in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano, dove però poco dopo è deceduto. (ANSA).