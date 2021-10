Green pass:mozione Leu-Misto,si sciolgano Fn,C.Pound,neofascisti

ROMA, 11 OTT - Nella mozione presentata al Senato dal gruppo Leu-Misto si chiede al governo l'impegno a intervenire per sciogliere "i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista", citando espressamente non solo Forza nuova, ma anche "Casa Pound e Lealtà e Azione, nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana". E' quanto si legge nel documento che è stato depositato e in cui si chiede di "applicare le disposizioni costituzionali e di legge citate in premessa, al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione". (ANSA).