Green pass:Salvini,Provenzano chieda a Lamorgese di violenze

ROMA, 11 OTT - "Il vicesegretario del Pd taccia ed eviti di dire idiozie, non è certo lui che può dare patenti di 'democrazia' a nessuno. Fascismo e comunismo per fortuna sono stati sconfitti dalla storia, e non ritorneranno. Chieda piuttosto al suo ministro, l'inadeguata Lamorgese, come è stato possibile che poche decine di violenti, che non potevano nemmeno essere in piazza, abbiano aggredito e assaltato impunemente". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (ANSA).