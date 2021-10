Tampone più birra in omaggio,nei guai farmacia nel Pescarese

PESCARA, 11 OTT - Tampone a dieci euro e birra in omaggio. I Carabinieri del Nas di Pescara hanno individuato una farmacia della provincia che effettuava attività promozionale, di tipo sanitario, nella pagina Facebook di un ristopub della zona. La titolare della farmacia è stata segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Ordine dei Farmacisti di Pescara per pratica commerciale scorretta. In particolare, nella locandina del pub dedicata alla manifestazione "Oktoberfest", la farmacia pubblicizzava l'effettuazione di tamponi rapidi per Covid-19 al prezzo agevolato di 10 euro, con la promessa di una "birretta omaggio" per tutti coloro che, risultati negativi, avessero ottenuto il green pass per partecipare all'evento. Sono quindi scattati gli accertamenti dei Nas per i successivi provvedimenti. (ANSA).