Green pass: FdI, intollerabile Lamorgese in Aula solo il 19

ROMA, 11 OTT - "Ci arriva la disponibilità del governo" a venire a riferire in Parlamento "per il 19 di questo mese: questa è una vergonga incredibile". Così il capogruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha preso la parola in Aula a Montecitorio per chiedere di "trasmettere al Presidente Fico la nostra richiesta di poter ascoltare subito" il ministro Lamorgese che "deve informare i cittadini di quello che sta succedendo". Il capogruppo di Fdi ha chiesto l'immediata convocazione dei presidenti di gruppo per stabilire "che tipo di atteggiamento assumere davanti ad un Governo che ha un ministro così irresponsabile cha dà la sua disponibilità non questa settimana ma la prossima, che si rifiuta di venire a parlare in tempi rapidi" per spiegare "quali sono le ragioni per le quali questa nostra democrazia sarebbe in pericolo", senza dover aspettare "le prossime elezioni" amministrative. (ANSA).