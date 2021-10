Draghi alla sede nazionale della Cgil, l'abbraccio con Landini

ROMA, 11 OTT - È durata circa mezz'ora la visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla sede della Cgil a Roma, assaltata sabato durante la manifestazione contro il Green pass. Il premier è stato accolto all'ingresso dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, da altri dirigenti sindacali e da un centinaio di iscritti che facevano ala. Ed è scattato un lungo applauso quando Draghi e Landini si sono abbracciati. Il presidente del Consiglio ha stretto la mano a parecchi iscritti che erano al lato dell'ingresso e lo hanno applaudito, e si è infine fatto fotografare con Landini. "Ho ringraziato il presidente del Consiglio per una visita dal significato importante, una visita non scontata - ha dichiarato Landini -. Il presidente Draghi ha voluto segnalare la vicinanza del governo e delle istituzioni al sindacato per impedire che torni un passato che va evitato. Un messaggio particolarmente significativo". (ANSA).