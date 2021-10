Borsa: Hong Kong apre a +1,3%, nuove scadenze per Evergrande

PECHINO, 11 OTT - La Borsa di Hong Kong apre in territorio positivo: l'indice Hang Seng guadagna l'1,30%, salendo a 25.161,80 punti, malgrado le incertezze pendenti ancora su Evergrande, il secondo sviluppatore immobiliare cinese oberato da 305 miliardi di dollari di debiti. La compagnia, i cui titoli restano ancora sospesi in attesa di una "importante transazione", ha finora mancato il pagamento di due coupon su bond offshore maturati lo scorso mese (da 83,5 milioni il 23 settembre e da 47,5 milioni il 29 settembre), mentre deve affrontare più scadenze in settimana su rimborsi di cedole dal valore complessivo di 148,1 milioni di dollari, secondo i dati Refinitiv. Le scadenze mancate di Evergrande per pagare banche, fornitori e creditori al dettaglio hanno portato alla sospensione di oltre la metà dei suoi 800 progetti in tutta la Cina. La società sta cercando di vendere beni e attirare investitori. La crisi del gruppo di Shenzhen, insieme ai mancati rimborsi da parte di rivali tra cui Fantasia Holdings, ha innervosito gli investitori e ha fatto impennare il costo dei prestiti ad alto rendimento in Cina. I problemi di Evergrande, se non contenuti rapidamente, farebbero innervosire ancora di più un settore immobiliare cinese già alle prese con un crollo delle vendite e potrebbero avere ricadute più ampie sulla crescita economica della Cina. (ANSA).