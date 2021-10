Presidente Cei, quello per la pace è un cammino in salita

PERUGIA, 10 OTT - "La pace prima di un traguardo è un cammino che tutti siamo impegnati a fare insieme ed è un cammino in salita, proprio come la strada che da Santa Maria degli Angeli arriva alla basilica di Assisi": queste le parole con cui il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro, ha salutato "a nome di tutti i Vescovi d'Italia" i partecipanti alla marcia PerugiAssisi. Che per il porporato significa "un impegno di pace che è andato avanti nel tempo, perché 60 anni sono tanti". Ricordando Don Milani, il cardinale Bassetti ha sottolineato che "la pace è cura dell'altro". "Prendersi cura, chinarsi sugli altri, andare verso l'altro - ha detto - risponde ad un grido che da più parti sento levarsi. Sento tanta gente che dice, 'non lasciatemi solo'". Il presidente della Cei, che ha concluso il suo intervento augurando a tutti "buona strada", ha fatto poi sue le parole di Papa Francesco contenute nella 'Fratelli tutti': "Incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze che sono nella società". (ANSA).