Festa con 350 persone in ex agriturismo, sanzionato titolare

REGGIO EMILIA, 10 OTT - Una festa con circa 350 persone nei locali di un ex agriturismo, ingresso a 10 euro e niente Green pass. Era organizzata a Quattro Castella (Reggio Emilia) e il titolare, un 27enne che non aveva l'autorizzazione e ha violato le norme anti Covid, è stato scoperto e multato dai carabinieri È successo venerdì notte. I militari sono intervenuti per controlli all'interno del locale, dotato anche di un'area esterna, verificando che i partecipanti avevano pagato il biglietto e non avevano dovuto esibire il certificato verde. Il titolare ha avuto 4.400 euro di multa e la festa è stata interrotta. Lo stesso 27enne alla fine dello scorso mese era stato scoperto sempre dai carabinieri per un'altra festa non autorizzata: in quel caso aveva organizzato l'evento al parco Lido di San Polo. (ANSA).