Vortice autunnale a Centrosud,piogge e temporali fino domani

ROMA, 09 OTT - Durerà fino a domani l'azione del vortice ciclonico già attivo su buona parte delle regioni italiane e che in queste ore si sta portando verso Sud. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it informa che le condizioni meteo sia oggi che domani rimarranno molto instabili e spesso perturbate al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (soprattutto su Abruzzo e Molise). Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio. "La posizione del ciclone inoltre - precisa il meteorologo - sta attivando forti venti che soffiano dai quadranti nordorientali e che sono in parte responsabili di un generale calo delle temperature". Sul resto delle regioni invece, aggiunge Gussoni, si fa sempre più presente l'alta pressione delle Azzorre che garantirà un tempo stabile e spesso soleggiato. La protezione dell'alta pressione raggiungerà anche il Sud nel corso della prossima settimana, ma non durerà molto. Nel dettaglio: Sabato 9. Al nord: soleggiato. Al centro: molte nubi sulle Adriatiche, piogge solo sulle zone interne, peggiora sulla Sardegna meridionale. Al sud: instabile su Puglia, Basilicata, basso Tirreno. Domenica 10. Al nord: sole prevalente. Al centro: rovesci su Marche, Abruzzo e Molise. Al sud: maltempo su gran parte delle regioni. Lunedì 11. Al nord: residua instabilità al Nordest, sole al Nordovest. Al centro: diffusamente instabile sul versante adriatico, sole altrove. Al sud: precipitazioni a carattere sparso su tutti i settori. (ANSA).