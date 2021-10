Libia, 6 migranti uccisi da guardie in un centro a Tripoli

TRIPOLI, 08 OTT - Sei migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana sono stati uccisi oggi dalle guardie libiche in un centro di detenzione a Tripoli, ha detto il capo dell'ufficio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) nella capitale libica. L'incidente è avvenuto in un centro di detenzione "sovraffollato" a Tripoli, dove circa 3.000 migranti sono detenuti "in condizioni terribili", ha detto all'AFP il funzionario dell'OIM Federico Soda. "Sono scoppiate delle sparatorie e sei migranti sono stati uccisi in totale. Sono stati uccisi dalle guardie", ha affermato. "Non sappiamo cosa abbia causato l'incidente ma è legato al sovraffollamento di migranti nel centro. Vivono in condizioni terribili e tese", ha aggiunto Federico Soda. "Molti migranti sono fuggiti durante il caos", ha detto ancora. Secondo il funzionario dell'OIM, il centro di detenzione di Al-Mabani ha una capacità di 1.000 detenuti, ma ce ne sono più di 3.000, di cui circa 2.000 fuori dall'edificio principale ma all'interno del perimetro del complesso. "La loro detenzione è arbitraria. Molti di loro hanno i documenti in regola ma sono bloccati nel Paese", ha detto. La Libia è un importante punto di passaggio per decine di migliaia di migranti, per lo più provenienti dai Paesi dell'Africa sahariana, che cercano ogni anno di raggiungere l'Europa. (ANSA).