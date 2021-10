Biden, Columbus day per riflettere pure su nativi e iniquità

WASHINGTON, 08 OTT - Joe Biden ha proclamato l'11 ottobre come Columbus Day, in base ad una legge del Congresso, ma ha auspicato che sia "un giorno di riflessione" non solo sullo "spirito di esplorazione dell'America, il coraggio e i contributi degli italo-americani nel corso di generazioni", ma anche "sulla dignità e resilienza delle nazioni tribali e delle comunità indigene" e sul "lavoro che resta da fare per realizzare la promessa di una nazione per tutti". Da diversi anni il giorno dedicato a Cristoforo Colombo è diventato una festività controversa e le sue statue sono state vandalizzate, dopo una rivisitazione storica degli effetti devastanti e brutali della colonizzazione europea sulle comunità native. (ANSA).