Biden ripristina tutela parchi nazionali ridotta da Trump

WASHINGTON, 08 OTT - Joe Biden continua a rottamare l'eredità di Donald Trump ed oggi alla Casa Bianca ripristinerà la piena protezione di tre parchi 'monumenti nazionali' che era stata ridotta dal suo predecessore, suscitando le proteste degli ambientalisti e delle tribù native. Si tratta del Bears Ears e del Grand Staircase-Escalante, entrambi nello Utah, e del Northeast Canyons and Seamounts, nell'Oceano Atlantico al largo del New England, dove verrà anche progressivamente ridotta la pesca del granchio rosso e dell'aragosta sino al divieto completo dal 15 settembre 2023. Il Grand Stair-Escalante era stato creato da Bill Clinton, gli altri due da Barack Obama. "Ripristinando questi monumenti nazionali, che erano stati ridimensionati significativamente durante la precedente amministrazione, il presidente Biden mantiene una promessa chiave e conferma il principio di vecchia data che i parchi e i monumenti nazionali, nonchè altre aree protette vanno tutelati per sempre e per tutti", ha commentato la Casa Bianca. (ANSA).