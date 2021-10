Speranza, aumenti capienze possibili solo grazie a vaccini

ROMA, 08 OTT - "Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada". Così il ninistro della Salute Roberto Speranza in occasione della firma dell'ordinanza che riporta la Sicilia in rea bianca. "Il 50% di capienza per le discoteche permette finalmente al settore di iniziare un percorso di graduale ritorno alla normalità. Abbiamo dato una risposta ad un settore del Paese che ne aveva bisogno". E questo è un risultato che "si deve ai 43 milioni di cittadini che si sono vaccinati". Ha dichiarato invece il sottosegretario Andrea Costa ad Agorà su Rai Tre in merito a quanto previsto nel nuovo decreto del Governo. Questo, ha aggiunto, vuole anche essere un messaggio "per sensibilizzare anche gli incerti verso la vaccinazione". (ANSA).