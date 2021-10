Incidente Linate: per il ventennale messa e minuto silenzio

MILANO, 08 OTT - Dopo il minuto di silenzio osservato questa mattina alle 8:10 in tutti gli aeroporti, Milano ha reso omaggio alle vittime della strage di Linate, nel ventennale dalla tragedia avvenuta l'8 ottobre 2001, con una messa celebrata dall'arcivescovo Mario Delpini al Bosco dei Faggi di Milano, il luogo a perenne memoria delle persone che morirono nello schianto, il più grave disastro aereo della storia italiana, fra un Cessna e un velivolo della Scandinavian Airlines in fase di decollo. Proprio lì sono stati letti i 118 nomi delle vittime prima di osservare un minuto di silenzio. Ed è stata stata poi deposta una corona di fiori mentre dei bambini hanno fatto volare delle farfalle. "È imprescindibile per le istituzioni salvaguardare e rafforzare il capitale della fiducia su cui si basa la nostra società ", ha detto Moratti che ha ringraziato il comitato 8 ottobre e gli altri familiari per avere trasformato uno "straziante dolore in impegno civile" per la sicurezza aerea, in modo che incidenti di questo tipo non accadano più. Secondo il sindaco Giuseppe Sala, che ha ricordato un amico perso nel disastro, "la società civile può portare al cambiamento e questo c'è stato, è il mio invito è ad andare avanti e proseguire. È un dolore con cui si può solo convivere, la comunità milanese è riconoscente e ricorderà sempre questa tragedia". "Le cicatrici sono il segno che è stata dura e il sorriso è il segno che ce l'hai fatta" ha spiegato Adele Scarani Pesapane, presidente del Comitato 8 ottobre, che perse 20 anni fa nell'incidente aereo di Linate il marito Maurizio. "Siamo qui in questo posto così significativo - le parole di Delpini - perché non vogliamo che i capricci e le favole cancellino il ricordo, non vogliamo che la tragedia alimenti rabbia e risentimento". (ANSA).