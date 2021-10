Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova

PADOVA, 08 OTT - E' stato ritrovato il bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre, un romeno, che con tre complici l'aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire. Secondo le prime informazioni, l'uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno. Lo confermano fonti investigative italiane. Non si conoscono al momento altri dettagli. I Carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori: il piccolo era stato prelevato martedì mattina da un 'commando' di quattro uomini. Ieri a Limena (Padova) i militari dell'Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro. (ANSA).