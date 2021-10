Dl capienze: Fedriga, soddisfazione per maggiori aperture

TRIESTE, 07 OTT - Il Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso "soddisfazione per le maggiori aperture delle attività più colpite durante la pandemia, in particolar modo in riferimento alla capienza di cinema, stadi e discoteche". Si tratta di "una decisone in linea con quanto la regione Friuli Venezia Giulia aveva già portato all'attenzione del Governo". (ANSA).