P.a: obbligo green pass dal 15/10 senza deroghe

ROMA, 07 OTT - Dal 15 ottobre i dipendenti della Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di green pass. Lo prevedono le schede sulle linee guida Funzione pubblica-Salute sui meccanismi di controllo del green pass, diffuse da Palazzo Vidoni. "Non sono consentite deroghe" all'obbligo, da cui "sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale" con idonea certificazione medica. Quindi - si apprende, secondo il testo che ha avuto l'ok della Conferenza unificata - non è consentito ai lavoratori senza green pass essere adibiti allo smartworking in sostituzione del lavoro in presenza. (ANSA).