Draghi, determinati a aumento fondi ricerca, Parisi ha ragione

ROMA, 07 OTT - "Parisi ha ragione: il finanziamento della ricerca è inferiore di gran lunga a quello pdei Paesi intorno a noi e la determinazione del governo è colmare questo divario per quanto possibile, sia per i fondi della ricerca di base sia per i fondi della ricerca applciata". Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo alle domande in conferenza stampa. (ANSA).