RdC: muore gorilla di montagna celebre per selfie con ranger

ROMA, 07 OTT - In Repubblica democratica del Congo è morta la gorilla di montagna resa celebre da una fotografia del 2019, quando si mise in posa con un suo simile per un selfie con due ranger in un orfanotrofio ubicato nel Parco nazionale dei Virunga. Ndakasi, questo il suo nome, è deceduta dopo "una lunga malattia in cui le sue condizioni sono rapidamente peggiorate", come ha annunciato il Parco via Twitter, aggiungendo che "è morta tra le braccia amorevoli del suo custode e amico di tutta la vita, Andre Bauma". La gorilla era orfana a causa dei bracconieri, responsabili dell'uccisione dei suoi genitori. (ANSA).