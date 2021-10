G20: Fico, nessuno resti indietro, tutelare i diritti

ROMA, 07 OTT - "L'obiettivo principale delle nostre politiche e delle strategie volte a promuovere lo sviluppo è quello di garantire a tutti condizioni di vita dignitose e di non lasciare nessuno indietro. Dobbiamo, pertanto ribadire ed attuare in modo concreto un impegno comune e coerente per contrastare fame e povertà. Per assicurare che tutti gli esseri umani - in particolare le categorie più fragili - abbiano accesso ai servizi igienici e sanitari e all'acqua come pure ad un'educazione di qualità. Ed abbiano pari opportunità nella formazione, nello sviluppo umano e nella ricerca di una occupazione adeguata". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla Settima Conferenza dei presidenti dei Parlamenti del g20. Secondo Fico, "attenzione verso le persone significa anche e soprattutto tutelare i diritti e le libertà fondamentali che hanno carattere universale". E che non possono dunque tollerare violazioni sistemiche o discriminazioni, in ogni parte del pianeta". (ANSA).