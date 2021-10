G20: Draghi, Parlamenti motore sviluppo economico e civile

ROMA, 07 OTT - "I Parlamenti sono stati motore di sviluppo economico e civile. Avete vigilato sull'operato dei Governi e indirizzato lo scontro politico verso soluzioni costruttive. Avete mediato tra gli interessi di diversi gruppi, lavoratori e imprenditori, giovani e anziani. Avete raggiunto compromessi difficili tra libertà e sicurezza, profitto e solidarietà.Vi siete battuti per il progresso delle nostre società e avete difeso lo Stato di diritto e le libertà fondamentali. Dobbiamo essere grati ai Parlamenti per ciò che hanno fatto e per quello che continuano a fare". Lo dice Mario Draghi alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del G20. (ANSA).