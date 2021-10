Carfagna, non comprendo e non condivido scelta di Salvini

ROMA, 06 OTT - "Naturalmente non posso decifrare le intenzioni della Lega e di Salvini e allo stesso tempo non voglio essere elusiva. Ieri il Consiglio dei ministri era chiamato a discutere e a votare un provvedimento importante. La riforma fiscale è una riforma abilitante del Pnrr, significa che se non viene approvata i soldi dell'Europa non arrivano in Italia. La lega ha deciso di non partecipare al voto: onestamente e personalmente è una scelta che io non comprendo, oltre che non condividere". Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna partecipando al 'Made in Italy Summit 2021' organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times e Sky tg24 (ANSA).