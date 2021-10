M5s: Conte, traiettoria politica è il dialogo con il Pd

ADRANO, 06 OTT - "C'è una traiettoria politica generale che vede questo dialogo costante e intenso con il Pd. Dove abbiamo potuto abbiamo avuto il tempo di lavorare insieme e fare un progetto comune. Come in questo caso: lo abbiamo fatto volentieri per condividere un obiettivo. La traiettoria rimane quella del dialogo, perché per essere competitivi rispetto al centrodestra il dialogo deve essere coltivato dove è possibile". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di una manifestazione elettorale ad Adrano, nel Catanese, a sostegno del candidato a sindaco appoggiato da M5s e Pd. (ANSA).